Часто батькам хочеться, щоб малюк був добрим, гарним, вихованим, не докладаючи для цього багатьох зусиль. Діти — це те, що мама й тато в них вклали, чого навчали, як до них ставилися, що дозволяли.

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Якщо гармонічні стосунки порушені, батьківський авторитет втрачено, владнати все буде важко, але можливо.

Ігноруйте провокації з боку підлітка

Підліток намагатиметься провокувати батьків на сварку, може обманювати чи використовувати образливі фрази. Мамі й татові краще проявити мудрість та сказати: "Я бачу хтось своєю поведінкою намагається розгнівати мене. Я почуваюся недобре, коли мене відкрито обманюють. Краще поговоримо пізніше, коли ти будеш налаштований на спокійну довірливу розмову".



Виховання підлітка / Фото JFCS SNJ

Припиніть плекати свою гординю

Часто батьки можуть думати: "Як же так, я йому все життя присвятила, я для нього все, а він так зі мною". Важливо при цьому зрозуміти, як насправді ставитеся до своїх дітей. Варто переглянути своє ставлення до дітей. Змінившись самостійно, можна щось вимагати від дітей.

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Визначте правила поведінки

Можна виписати на аркуші або видрукувати, укласти формальну угоду із дитиною. Проте спочатку важливо наладити стосунки, помириться, поспілкуйтися, пробачити одне одного. Обов'язково подружіться з сином та донькою, не втрачайте довіру та контакт.