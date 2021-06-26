• Акцентировать на неудачах ребенка

Никогда не обесценивайте приложенные усилия ребенка. Эта привычка приводит к развитию у малыша комплекса неудачника. Родители должны хвалить ребенка, как за его усилия, так и за достижения.

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Многие родители используют метод воспитания, бросаясь в крайности: либо постоянно хвалят ребенка, либо ругают. Однако маме и папе нужно найти баланс и "золотую середину", которая поможет воспитать уверенного и успешного человека. Не менее важно уметь просить прощения у ребенка, когда ошиблись или сами виновны. Так не только поднимете самооценку, но и станете ближе.



Внимание на неудачах ребенка / Фото Peter Braesigke

• Ставить для ребенка невыполнимые задачи

Нельзя ставить для ребенка задачи повышенной сложности, надеясь, что он неожиданно за 5 минут изучит наизусть длинное стихотворение. Если ставите перед ребенком сложные задачи, создаете ненужное напряжение и снижаете эффективность обучения.

Кроме того, многие родители привыкли кричать на детей, когда они сталкиваются с проблемами в обучении. Однако вместо криков нужно проявить терпение и помочь ребенку справиться со сложной задачей.

• Навешивать ярлыки

Родителям нельзя навешивать ярлыки на своего ребенка или оскорблять малыша фразами: "Ты глупый", "Ты слишком медленный". Лучше акцентировать на положительных качествах, например, "У тебя отличная память", "Ты так быстро собрался в школу", "Ты молодец, застелил кровать". Не делаем акцент на слабостях ребенка и не занижайте самооценку.



Не вешать ярлыки на ребенка / Фото iStock

• Не доверять своим детям

Перестаньте бесконечно помогать ребенку. "Дай лучше я это сделаю", – такие фразы воспитывают в детях беспомощность. Родителям важно научить ребенка жизненной гибкости, позволить совершать ошибки и приобретать опыт.

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• Оказывать избыточное давление на ребенка

Не следует чрезмерно давить на ребенка "своим авторитетом". Если родители бесконечно ставят ребенка в жесткие рамки, ограничивая его любознательность, он лишается инициативности. Таким образом всегда ставят малыша в позицию проигравшего.