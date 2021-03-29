Дети всегда конкурируют между собой. Каждому хочется, чтобы родители любили и понимали именно его, ценили как личность, потому что он – лучший и вообще особенный. Обстановка в семье и психологический настрой детей во многом зависит именно от того, как ведут себя родители.

Дети не одинаковые, а разные

Дети не могут быть одинаковыми. Например, кто-то из них может быть более спортивным, а другой – музыкальным.

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Ни в коем случае нельзя забывать о том ребенка, который не имеет блестящих данных, ведь у него обязательно есть свои способности и интересы. Он может увлекаться техникой, поэтому родителям стоило бы развивать его в этом направлении. Ни в коем случае нельзя зацикливаться на достижениях одного ребенка и забывать о другом.

Вечный конфликт старших и младших

Обычно родители больше внимания уделяют младшим детям, а старшим поручают присматривать за ними. Кроме этого, если что-то идет не так, то ругают старших. Из-за таких действий возникает нелюбовь старших к младшим. Дети не могут смириться с тем, что все внимание и любовь сосредоточены на малышах, а ему остается только быть в роли няни.



Нелюбовь старших к младшим / Фото Healthy Families BC

Ежедневно родителям нужно находить время, чтобы пообщаться со старшими: спросить, как дела в школе, с друзьями, как здоровье, настроение, а еще – похвалить за помощь и поддержку. Не лишним будет еще раз сказать ребенку: "Я тебя очень люблю". "Ты мое счастье и надежда."

Никаких оскорбительных прозвищ

Если родители назвали старшего ребенка умницей, то не нужно называть младшего плаксой. Ведь из-за этого малыш будет чувствовать себя обиженным. Правильным решение будет найти за что похвалить младшего и не бросайтесь такими словами, как "недотепа", "дурак", "косолапый" и так далее. Они остаются в душе на всю жизнь.

У каждого ребенка свои обязанности

Родителям стоит поровну распределить обязанности между детьми, чтобы никто не чувствовал себя выше или ниже по статусу. Кто-то должен купить хлеб, кто-то – вытереть пыль, кто-то – вымыть после ужина посуду. Требуйте качественного и своевременного выполнения своих обязанностей и каждого поблагодарите за помощь дома.



Распределение обязанностей / Фото EverGreen Maids Philadelphia

Личное пространство – это важно

Желательно, чтобы у каждого ребенка была свое личное пространство, хотя бы стол и шкафчики, где были бы его любимые вещи и где он – единственный хозяин. Дети должны учиться заботиться о своих вещах, держать их в порядке. Важно, чтобы у ребенка была возможность побыть наедине и отдохнуть от суеты.

Подарки – всем детям

Если родители решили сделать подарок одному ребенку и это не его день рождения, например, купили новый спортивный костюм или платье. В таком случае нельзя обделять другого малыша – стоит купить ему равнозначный подарок.

Если денег нет сразу на два подарка, то пообещайте, что из зарплаты обязательно что-то купите другому. И тогда никаких обид не будет. Однако обязательно придерживайтесь обещания.

Семья – одна команда

Объясняйте детям, что они – самые близкие люди друг для друга, а семья – это одна команда. Все вместе – вы сила и опора друг для друга. Очень здорово, что в вашей семье несколько детей, и в жизни всегда можно будет опереться на близкого человека.

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Учите на личном примере

Учите детей заботиться друг о друге на личном примере. Если мама искренне переживает за папу, помогает и поддерживает его, а папа отвечает взаимностью, то слова о заботы не будут просто словами. Дети всегда берут пример с родителей и обязательно начнут проявлять друг к другу внимание и заботу.