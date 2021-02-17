Фотограф София Коста делает впечатляющие кадры женщин, которые заслуживают внимания, демонстрируя настоящую красоту беременности. К тому же все фото сделаны не в студии, а на природе, что добавляет особую атмосферу.

Профессионалы, которые реализуют подобные проекты, не боятся трудностей и благодаря своей креативности делают фотосессии для беременных настоящим искусством.

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София Коста сделала фотосессию не для одной беременной женщины под водой океана на Гавайях. Она рассказала, что все дело в любви к своему делу и в стремлении создать не примитивные студийные кадры, а фото, которые останутся в памяти надолго.

Идея съемок – "плавание в облаках", и это моя мечта. Вода, ее отражение и преломление – впечатляют. Меня умиляет все, каждая деталь и мелочь,

– сообщила София Коста.

"Свет под водой всегда завораживает меня. Независимо от того, сколько раз я ныряю, сколько раз делаю снимок, это всегда меня поражает и вдохновляет творить. Надеюсь, увидев это, вы воодушевитесь не меньше меня", – добавила Коста.

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Смотрите фото от Софии Коста: