Фотографиня Софія Коста робить вражаючі кадри жінок, які заслуговують на увагу, демонструючи справжню красу вагітності. До того ж усі фото зроблені не у студії, а на природі, що додає особливої атмосфери.

Професіонали, які реалізують подібні проєкти, не бояться труднощів і завдяки своїй креативності роблять фотосесії для вагітних справжнім мистецтвом.

Цікаво Як відбувалося весілля під водою Індійського океану: відео з церемонії

Софія Коста зробила фотосесію не для однієї вагітної жінки під водою океану на Гаваях. Вона розповіла, що вся справа в любові до своєї справи та в прагненні створити не примітивні студійні кадри, а фото, які залишаться в пам'яті надовго.

Ідея зйомок – "плавання в хмарах", і це моя мрія. Вода, її відбивання та заломлення – вражають. Мене розчулює все, кожна деталь і дрібниця, – повідомила Софія Коста.

"Світло під водою завжди заворожує мене. Незалежно від того, скільки разів я пірнаю, скільки разів роблю знімок, це завжди мене вражає і надихає творити. Сподіваюся, побачивши це, ви надихнетесь не менше за мене", – додала Коста.

Важливо Народила доньку в комі й з COVID-19: перша зустріч матері й дитини - фото

Дивіться фото від Софії Коста: