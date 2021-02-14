Пара из Индии решила не обмениваться клятвами, стоя у алтаря. Вместо этого влюбленные провели церемонию под водой Индийского океана.

Дайвер Чиннадурай и его невеста Света погрузились на глубину в 18 метров в окружении опытных инструкторов.

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Сначала невеста не хотела воплощать эту идею, однако родители ее будущего мужа смогли убедить. "После нескольких тренировок в бассейне и уроков дайвинга я уже была достаточно уверена в том, что смогу нырнуть. Я впервые оказалась на дне океана, мимо проплывали рыбы. Это был опыт, который я никогда не забуду", – добавила Света.

Это была традиционная церемония, просто проводилась она под водой. Мы нырнули, обменялись свадебными венками,

– вспомнил Чиннадурай.

Под водой присутствовал и брахман – индийский священник. Но молодые люди не рассказали, смог ли он зачитать традиционные для венчания молитвы и спеть священные мантры.

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Теперь Чиннадурай и Света – первая в Индии пара, которая обвенчалась под водой. Влюбленным осталось только заключить свой брак на земле, а именно в суде, где в Индии молодожены получают сертификат.

Смотрите видео со свадьбы под водой: