Часто родители пытаются найти отдельный подход воспитания для мальчиков и девочек. Причиной этого является то, что они считают – между ними есть различие.

Психолог Наталья Холоденко рассказала, какая разница воспитания между сыновьями и дочерьми. Об этом сообщило издание segodnya lifestyle.

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По ее словам, родительская любовь к детям разного пола – отличается. Подход к воспитанию девочек и мальчиков должен быть особый и обдуманный для каждого до мелочей.

Прежде всего каждый из родителей должен определиться, кого он хочет воспитать. Например, нас раньше воспитывали так: девочки должны быть хорошими хозяйками – готовить, убирать, всем улыбаться. А мне бы хотелось мою дочь воспитать несколько иначе,

– отметила Наталья Холоденко.

"Я думаю, что современные девушки и женщины прежде всего должны ставить себя на первое место, вспоминать о своем состоянии и чувствах, а не просто быть типичной домохозяйкой. Хотя, конечно, все это надо уметь делать", – добавила Холоденко.



Родители и дети / Фото Spectrum

Психолог сообщила, что родители должны давать детям пример, но только не словесный. "Когда ребенок видит пример счастливых людей, тогда ему не нужно читать нотации, учить чему-то. Все привычки дети воспринимают естественно на уровне образа жизни их родителей", – заверила Наталья Холоденко.

По ее мнению, родителям не стоит переживать о стереотипах, что связаны с воспитанием мальчиков и девочек. То есть не важно, какого цвета будут стены в детской или одежда малышей. Игрушки тоже не должны смущать взрослых – для детей естественно интересоваться одновременно и куклами, и машинками.

Не следует бояться того, что мальчика заинтересовала Барби. Главное – с детства делать из него мужчину. Я советую с детства учить мальчиков принимать решения, брать на себя ответственность. Соответственно, когда он вырастет, ему будет естественно решать проблемы,

– пояснила Наталья Холоденко.

"А вот когда бабушки и мамы бегут сломя голову к малышу и стараются во всем ему помочь, может вырасти "маменькин сынок", – добавила Холоденко.

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Следует не забывать о том, что большое значение в воспитании ребенка, несмотря на его пол, имеет отец. Поэтому, даже если семья неполная, женщина должна найти правильного мужчину, который сможет повлиять на воспитание детей. Это может быть дедушка или хотя бы учитель музыки. Главное – желание поделиться собственным опытом.