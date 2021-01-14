Парень показал пользователям социальных сетей фото своего друга и его дедушки. Разница между двумя кадрами – 65 лет.

Люди на снимках казались настолько идентичными, что сложно было поверить – это не один и тот же мужчина. Все фото опубликовал на своей странице пользователь сайта Reddit.

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Кроме этого автор поста рассказал историю этой фотографии дедушки, которую услышал от его семьи. Уорвик сообщил, что 65 лет назад, когда дед был еще в молодом возрасте, мужчина построил дом. Он до сих пор стоит и сейчас там живет его внук.

"Моя мама недавно нашла его фото тех времен и заметила, как мы похожи. Именно поэтому я сбрил бороду и мы смогли сделать эту фотографию. Может, я еще не построил дом, но я надеюсь, что смогу сделать счастливыми так же много людей, как и он", – добавил Уорвик.