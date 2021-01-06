Сравнивать поколения всегда интересно. Наши папы и мамы действительно были серьезными, с другими ценностями и стремлениями. Пользователи социальных сетей запустили серию мемов, где сравнивают родителей и себя.

Есть только один способ узнать, что именно было важным для родителей тогда и для их детей сейчас. Издание Bored Panda собрало милые, веселые и яркие публикации, которые демонстрируют смены ценностей у поколений.

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Пользователь твиттера Ивези написал пост, который стал вирусным и собрал более 637,6 тысячи лайков. По его мнению, большая разница между поколениями заключается в том, что нынешнее более расслаблено. Им безразлично, что скажут люди.

"Мы делаем большой акцент на том, чтобы жить своей жизнью, быть счастливыми и получать удовольствие. Мы устали от предположений, что все хотят жениться и иметь детей", – добавил Ивези.

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Смотрите фото из социальных сетей: