Хлопець показав користувачам соціальних мереж фото свого друга і його дідуся. Різниця між двома кадрами – 65 років.

Люди на знимках здавалися настільки ідентичними, що складно було повірити – це не один й той же чоловік. Усі фото опублікував на своїй сторінці користувач сайту Reddit.

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Крім цього автор поста розповів історію цієї фотографії дідуся, яку почув від його родини. Уорвік повідомив, що 65 років тому, коли дід ще був у молодому віці, чоловік побудував будинок. Він досі стоїть і наразі там живе його внук.

"Моя мама нещодавно знайшла його фото тих часів і помітила, як ми схожі. Саме тому я збрив бороду й ми змогли зробити цю фотографію. Може, я ще не закінчив будувати будинок, але я сподіваюся, що зможу зробити щасливими так само багато людей, як і він", – додав Уорвік.