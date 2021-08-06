В школу Гао Я ходит сама, то есть так она считает. Девочка проходит весь путь от дома до места учебы, ориентируясь в пространстве с помощью трости. В это время мама Ю Линь тихонько идет за ней, соблюдая дистанцию.

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Так женщина старается следить за безопасностью дочери, но и одновременно дает возможность учиться независимости и самостоятельности.



Мама с дочкой / Фото Sin Chew Daily

Ю Линь уже много раз преграждала собой путь и останавливала мопедистов, подавала сигнал рукой водителям автомобилей на оживленных перекрестках, чтобы они останавливались на безопасном расстоянии от ребенка. Однако девочка об этом не знает.

Я знаю, что придет день, когда она покинет меня. Я надеюсь, когда это случится, она будет достаточно самостоятельной. Она должна стать сильной и уверенной в себе. Ей нужно научиться справляться с любыми трудностями,

– говорит Ю Линь.

Когда девочка внезапно сбивается со своего маршрута, мама пытается себя не выдавать и не помогает дочери. Женщина считает, что ей все же нужно учиться находить выход из ситуации без матери.

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Когда у Гао Я заканчиваются занятия, Ю Линь ждет девочку у ворот школы и возвращается вместе с ней тем же маршрутом. Уже у дома мама обгоняет дочь, выбегает вверх по лестнице, а потом спокойно спускается, приветствуя девочку.