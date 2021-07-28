Если малыш просит пить, то отказывать ему не нужно. Стоит, чтобы ребенок пил столько, сколько хотел, но небольшими порциями.

Интересно Как родители могут воспитать из детей закомплексованных взрослых: психолог объяснил ошибки

На прогулке обязательно нужно иметь напитки – воду без газа, несладкий травяной чай, сок или компот. Последние 2 нужно разбавить водой.

Чистая вода комнатной температуры для детского питания – самое лучшее. А вот сладкие напитки из магазина, включая лимонад или квас, давать детям не стоит. Исключены также напитки, содержащие кофеин.



Количество жидкости в жару для детей / Фото So Fresh Wide Bay​

Кроме этого, нельзя, чтобы ребенок находился под воздействием прямых солнечных лучей длительное время. Голова малыша должна быть защищена панамкой или другим легким головным убором.

Сколько жидкости должен пить ребенок

Детям 2 – 6 лет для употребления рекомендуется примерно три четверти литра жидкости в день. В жаркую погоду эта норма значительно увеличивается – до полутора литров.

Кроме этого, важно учить ребенка определенных правил для нормального процесса пищеварения:

• Пить следует во время еды, а также в течение полчаса до еды. Через час после завтрака или обеда пусть пьет на здоровье.

Важно Что делать родителям, если потерялся ребенок: советы от ювенальной полиции

• В жару питья нужно больше, а с едой дело обстоит иначе, ведь аппетит в жаркую погоду уменьшается. Это следует учитывать при составлении летнего меню. Сезонные ягоды и фрукты постоянно должны быть в рационе ребенка, ведь они содержат много сока, то есть жизненно необходимой влаги.