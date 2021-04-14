Для ребенка развод родителей будет большим стрессом. Однако взрослые могут помочь ему пережить ситуацию и справиться с волнением в этот непростой период.

Объясните ситуацию

Кто кого предал, обманул или не оправдал надежд – не стоит ребенку знать причины расставания родителей, даже если он уже в школьном возрасте.

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Однако следует подготовить нормальное объяснение ситуации, которая случилась в семье. То, что мама и папа будут говорить ребенка, важно обоим продумать заранее.



Развод родителей / Фото JFCS SNJ​

Даже если очень трудно сдерживать эмоции, нельзя указывать на недостатки партнера как причину развода. Лучше сказать: "мы с папой решили, что мы больше не будем жить вместе, сейчас мы это обсудим".

"Мы будем с тобой"

Когда родители разводятся, разговор об этом редко проходит легко и без негативных эмоций. Независимо от возраста ребенка, стоит быть готовым к огромному спектра чувств: печаль, злость на родителей, страх того, что же будет дальше.

Не нужно просить малыша не плакать и успокоиться – эти эмоции естественны, им нужно выйти. Сообщите, что вам тоже очень тяжело и грустно, но скоро все образуется.

"Ты в этом не виноват"

После новости о разводе дети обязательно будут искать причину в себе. Он может подумать, что папа уходит из семьи том, что сын часто играет и нервирует его или мама часто плачет, потому что он не слушается и плохо учится.

Разговор с ребенком / Фото UNICEF

Важно, чтобы родители уничтожили эти мысли еще на стадии зарождения. Для этого стоит сказать прямо, что это событие – результат взрослых проблем, к которым ребенок не имеет никакого отношения.

"Конфликты бывают и между добрыми людьми"

Взрослые могут обвинять друг друга в чем угодно, но выносить проблемы на осмотр ребенка категорически нельзя. Ребенок любит папу и маму, поэтому ему будет очень больно слышать, что кто-то из них виновен в разводе. Лучше объясните ему, что в жизни конфликты случаются даже между хорошими людьми.

Расскажите, что будет дальше

Нельзя обманывать ребенка и говорить о том, что в его жизни все останется по-прежнему. Конечно, измениться очень много.

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Спросите, с кем бы ребенок хотел жить, кто будет водить в садик или школу и другие важные вопросы. Пообещайте ребенку, что его мнение будет учитываться. Однако не говорите, что все будет именно так, как он захочет, поскольку ребенок сразу захочет помирить родителей.