Основной проблемой работы с насилием является то, что тот, кто от этого страдает, на самом деле плохо его идентифицирует, говорит психолог Марьяна Франко. Такие люди склонны не замечать жестокость и даже оправдывать ее.

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Обычно эта модель формируется еще в детстве, а за долгие годы такое отношение становится нормой. Чтобы изменить их мнение, а заодно и жизни, психолог составила список ситуаций, которые нужно расценивать не иначе, как насилие.

Когда больше людей будет называть насилие насилием, тогда удастся избежать очень многих психологических травм, а многим детям повезет иметь здоровых и хороших родителей,
– отметила Франко.

Что является насилием

По словам Франко, насилие – это когда:

  • вам опасно жить с человеком;
  • вас предают;
  • игнорируют;
  • критикуют;
  • презирают;
  • когда осуждают ваши потребности;
  • ограничивают свободу;
  • когда вас обесценивают, унижают и высмеивают;
  • угрожают покинуть;
  • когда на вас давят и принуждают к чему-либо.

Здоровые отношения

А вот здоровые и крепкие отношения строятся в среде:

  • где безопасно;
  • где любят;
  • где заботятся о ваших потребностях;
  • где есть доверие;
  • где поддерживают;
  • помогают;
  • где вы можете говорить о своих чувствах и потребностях без осуждения;
  • где есть взаимоуважение;
  • где учитывают ваши личные границы.

Психолог Франко рекомендует "носить" этот список с собой, как напоминание. Тогда вы сможете вовремя заметить, что в вашей жизни что-то происходит не то, и выйти из дисфункциональных отношений.


Здоровые отношения / Фото pexels