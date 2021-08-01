Основною проблемою роботи з насиллям є те, що той, хто від цього страждає, насправді погано його ідентифікує, каже психологиня Мар’яна Франко. Такі люди схильні не помічати жорстокість і навіть виправдовувати її.
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Зазвичай ця модель формується ще в дитинстві, а за довгі роки таке відношення стає нормою. Щоб змінити їхню думку, а заразом і життя, психологиня склала список ситуацій, які потрібно розцінювати не інакше, як насилля.
Коли більше людей буде називати насилля насиллям, тоді вдасться уникнути дуже багатьох психологічних травм, а багатьом дітям пощастить мати здорових та добрих батьків,
– зазначила Франко.
Що є насиллям
За словами Франко, насилля – це коли:
- вам небезпечно жити з людиною;
- вас зраджують;
- ігнорують;
- критикують;
- зневажають;
- коли засуджують ваші потреби;
- обмежують свободу;
- коли вас знецінюють, принижують і висміюють;
- погрожують покинути;
- коли на вас тиснуть і змушують до чогось.
Про здорові стосунки
Натомість здорові та міцні стосунки будуються у середовищі:
- де безпечно;
- де люблять;
- де дбають про ваші потреби;
- де є довіра;
- де підтримують;
- допомагають;
- де ви можете говорити про свої почуття і потреби без осуду;
- де є взаємоповага;
- де зважають на ваші особисті межі.
Психологиня Франко рекомендує "носити" цей список з собою, як нагадування. Тоді ви зможете вчасно помітити, що у вашому житті щось відбувається не те, і вийти з дисфункційних стосунків.