Для этого опросили 981 человека, из них более четверти не имели детей. Все опрошенные проживали в штате Мичиган.

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Согласно результатам эксперимента, у людей без детей такие же показатели удовлетворенности жизнью, как и у тех, у кого они есть.

Кроме того, ученые отметили, что бездетные граждане были большими либералами, чем те, кто имел детей или хотел бы их иметь.

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Расширить свои выводы психологи планируют в дальнейших исследованиях этой темы. На данном этапе стало известно, что в США многие поддерживают чайлдфри, то есть добровольно отказываются становиться родителями.