Нарушение обещаний

Родители часто повторяют детям, что нужно выполнять свои обещания. Однако сами довольно часто нарушают свои же.

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Если нет возможности выполнить обещание, данное ребенку, не уверены в том, что сможете подтвердить слова "делом" – не обещайте. Помните, что ребенок будет помнить всю жизнь то, что родители так и не сделали, но "дали слово".

Например, отец пообещал сыну отправиться с ним в поход за хорошие оценки в школе. Мальчик свое обещание выполнил, старался учиться хорошо и ждал общего времени с отцом. Однако мужчина о своем обещании – забыл и не смог отправиться с сыном в поход. На вопросы мальчика отвечал с раздражением, что у него нет времени и возможности.



Обида за невыполненное обещание / Фото Lightfield Studios

Во взрослом возрасте мальчик все еще будет помнить, что папа так и не выполнил свое обещание, ведь это сильно ранило его в детстве и привело к разочарованию.

Пренебрежительное отношение

Многие родители относятся к желаниям и увлечениям своих детей "свысока" и даже презрительно. Ситуация, когда ребенок хочет пойти учиться на актера, а родители резко указывают на профессию юриста, – довольно распространенная.



Детская мечта / Фото Building Kidz School

Кроме того, часто мама и папа убеждены в том, что знают жизнь лучше, поэтому начинают стыдить ребенка из-за его желаний. Например, на семейных встречах обсуждают успехи других и критикуют своего ребенка за его мечты. Много лет спустя уже взрослый человек может реализоваться в юриспруденции из-за того, что "родители настояли". Вполне возможно, что его жизнь сложится хорошо. Однако обида – останется.

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Человек всегда помнить о том, что хотел посвятить свою жизнь актерскому мастерству, а работа в юридической компании станет для него мукой. При этом он будет обвинять родителей, подсознательно считая, что они никогда не слышали и не понимали его желаний.

Иногда родители даже не догадываются, как важно похвалить ребенка за его "первые шаги". Даже если сначала это кажется смешным, важно хвалить, а не высмеивать работу ребенка.