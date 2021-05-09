Если у ребенка есть этот опыт любви, то такое знание в будущем всегда будет противоядием от боли неприятия, критики или непонимания. Так считает психолог Марьяна Франко.

К теме Какие привычки родителей негативно влияют на ребенка: 4 опасных действия

Тайная суперсила

Вместе с безусловной любовью, говорит Франко, родители как бы наделяют своего ребенка особой тайной суперсилой – самоценностью.

Это похоже на то, как родители, переживая за ребенка, наделяли его сокровенным вторым именем, чтобы никто не мог навести порчу на него,

– отметила психолог.



Любовь родителей дает детям суперсилу / Фото pexels

Она рассказывает, как когда-то на детской площадке наблюдала одну сцену. Дети играли вместе, а потом вдруг начали дружить против одной девочки, которой было не больше 5 лет. Они убегали от нее, выкрикивая обидные слова, и отказывались с ней играть.

Однако психолога больше всего поразила не сама ситуация, а то, как повела себя девочка. Она как-то просто сказала им: "А вот моя мама говорит, что я у нее самая лучшая!", после чего развернулась и пошла резвиться в песке.

Я аж выдохнула. Честно говоря, я думаю, что у этой девочки все сложится хорошо, потому что у нее есть мудрая и любящая мама, которая смогла передать ей свою Суперсилу,

– резюмировала Франко.

Так что отправляйтесь домой и любите своих детей!



Любите детей / Фото pexels