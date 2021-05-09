Если у ребенка есть этот опыт любви, то такое знание в будущем всегда будет противоядием от боли неприятия, критики или непонимания. Так считает психолог Марьяна Франко.
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Тайная суперсила
Вместе с безусловной любовью, говорит Франко, родители как бы наделяют своего ребенка особой тайной суперсилой – самоценностью.
Это похоже на то, как родители, переживая за ребенка, наделяли его сокровенным вторым именем, чтобы никто не мог навести порчу на него,
– отметила психолог.
Любовь родителей дает детям суперсилу / Фото pexels
Она рассказывает, как когда-то на детской площадке наблюдала одну сцену. Дети играли вместе, а потом вдруг начали дружить против одной девочки, которой было не больше 5 лет. Они убегали от нее, выкрикивая обидные слова, и отказывались с ней играть.
Однако психолога больше всего поразила не сама ситуация, а то, как повела себя девочка. Она как-то просто сказала им: "А вот моя мама говорит, что я у нее самая лучшая!", после чего развернулась и пошла резвиться в песке.
Я аж выдохнула. Честно говоря, я думаю, что у этой девочки все сложится хорошо, потому что у нее есть мудрая и любящая мама, которая смогла передать ей свою Суперсилу,
– резюмировала Франко.
Так что отправляйтесь домой и любите своих детей!