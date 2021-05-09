Якщо в дитини є цей досвід любові, то таке знання у майбутньому завжди буде протиотрутою від болю неприйняття, критики чи нерозуміння. Так вважає психологиня Мар’яна Франко.

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Таємна суперсила

Разом з безумовною любов'ю, каже Франко, батьки наче наділяють свою дитину особливою таємною суперсилою – самоцінністю.

Це схоже на те, як батьки переживаючи за дитину, наділяли її потаємним другим ім'ям, щоб ту ніхто не міг вректи,

– зазначила психологиня.



Любов батьків надає дітям суперсилу / Фото pexels

Вона розповідає, як колись на дитячому майданчику спостерігала одну сцену. Діти гралися разом, а потім раптом почали дружити проти однієї дівчинки, якій було не більше 5 років. Вони втікати від неї, вигукуючи образливі слова, і відмовлялися з нею бавитися.

Однак психологиню найбільше вразила не сама ситуація, а те, як дівчинка повелася. Вона якось просто сказала їм: "А от моя мама говорить, що я у неї – найкраща!", після чого розвернулася і пішла гратися у піску.

Я аж видихнула. Чесно кажучи, я думаю, що у цієї дівчинки все складеться добре, адже у неї є мудра та любляча мама, яка змогла передати їй свою Суперсилу,

– резюмувала Франко.

Тож йдіть додому і любіть своїх дітей!



Любіть дітей / Фото pexels