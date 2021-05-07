Всегда готовы прийти на помощь

Многие родители чрезмерно опекают своих детей. Как результат, дети не могут развить все необходимые жизненные навыки, потому что родные всегда находятся рядом.

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Мама и папа должны понять, что ребенку все же придется самостоятельно бороться с суровыми реалиями жизни. Маленькие трудности – это возможность получить в этом опыт и научиться взаимодействовать с окружающим миром.

Родителям важно не бросаться в крайности, а стараться мыслить рационально. Отказ от чрезмерной опеки не значит, что теперь вы никогда не должны помогать ребенку. Стоит позволить ребенку самому справиться с ситуацией. При этом задача родителей – наблюдать и давать полезные советы, если это действительно нужно.



Давать полезные советы / Фото YoungMinds

Оберегают ребенка от малейших рисков

Оправданный риск дает ребенку опыт и делает его стрессоустойчивым. Психологи утверждают, что для детей очень важно идти на небольшой риск и выходить за пределы своей зоны комфорта постепенно – их психика пока еще слишком уязвима для эмоциональных перегрузок.

Мало кому нравятся распущенные девушки и неуверенные в себе парни. Они чаще всего живут ограниченным жизнью и не могут достичь желаемых результатов.

Материально вознаграждают ребенка

Многие родители стараются купить детям все, что они хотят, чтобы мотивировать их лучше учиться или быть более активными. Если ребенок начнет ассоциировать успеваемость в школе и хорошее поведение с материальным вознаграждением, маме или папе придется покупать ему что-то каждый раз, когда они захотят, чтобы он действовал соответствующим образом.

Иначе ребенок потеряет мотивацию, и желание добиться успеха в чем-либо. Чтобы не попасть в такую ​​ловушку, родители должны постараться найти другие способы поощрения ребенка.



Способы поощрения / Фото Common Sense Media

Запрещают ребенку жить свободно

Часто мама и папа думают, что только они знают что нужно детям. Они не учитывают точку зрения ребенка, не верят в его возможности. Такой подход приводит к тому, что ребенок быстро разочаровывается и начинает действовать по собственному усмотрению. Никому не нравится, когда к нему относятся с неуважением.

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Дети вырастают очень быстро. Они начинают воплощать в жизнь то, что им запрещали родители. Все, что можно сделать в таком случае – договориться. Кроме этого, желание родителей навязать свое мнение ребенку может негативно повлиять на его самооценку.