Прежде чем думать, что ребенок неуправляемый и не подчиняется никаким правилам, родители должны ответить на четыре вопроса и скорректировать свой подход к воспитанию. Благодаря этому поведение малыша может измениться.

Насколько последовательны в правилах, которые применяете время от времени

Последовательность в правилах дисциплины необходима для того, чтобы воспитывать ребенка эффективно. Если родители применяют последствия в воспитании ребенка только от случая к случаю, он может быстро понять, что взрослые могут передумать. Об этом сообщили в издании Child develop.

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В таком случае ребенок может попробовать использовать это в своих интересах. Например, он может подумать: "Я попробую нарушить правила – возможно, меня не накажут".

Насколько все заодно в данной ситуации

Другие родственники, например, бабушки или дедушки, могут не знать о правилах и последствия, которые установили родители. Однако иногда они сознательно могут их нарушать, когда никого нет рядом.



Все заодно / Фото Inc. Magazine

Дети всегда берут пример со своих родителей, но и другие близкие родственники тоже могут влиять на них. В таких ситуациях стоит взять инициативу в свои руки и убедиться, что в воспитании ребенка все заодно.

Насколько отслеживают поведение ребенка

Для этого вы можете использовать "таблицу ответственности". Это хороший способ, чтобы объяснить ребенку правила, обязанности по дому или желаемое поведение. А также сможете сообщить, какие последствия его ждут в случае, если он не будет соблюдать правила. Вы всегда можете аргументировать свои действия тем, что "так написано в таблице".



Таблица ответственности / Фото Casalabate

Если ребенок выполняет домашние обязанности или соблюдает правила, он получает галочку или звездочку. Таким образом "таблицы ответственности" может помочь ребенку стать более самостоятельным.

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Какие последствия применяют и достаточно ли они строги

Если последствия будут очень мягкими, ребенок вряд ли захочет подчиняться. Когда родители устанавливают правило и требуют его соблюдения, оставаясь при этом прочными, но любящими, они делают ребенку огромную услугу. Они не злые – они просто эффективно воспитывают ребенка.