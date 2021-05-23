Преимущества

• Воспитание в кругу семьи

Главное преимущество родственников в том, что не задействованы посторонние люди. Дети имеют большее значение для родных, например, для бабушек. Они знают, как привить ребенку правильные жизненные ценности и обеспечить правильное развитие, когда родителей нет рядом.

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• Совместные жизненные ценности

Во время воспитания родственники передают ребенку жизненные ценности и правила поведения, которые близки родителям. Это означает, что ребенок усвоит те же ценности и навыки, которым бы хотели его научить мама и папа, но не смогут дать няня или воспитатели в детском саду.

• Ребенок воспитывается дома

Когда за ребенком ухаживают родственники, он всегда находится дома. Нет нужды ежедневно водить его в детский сад. Дома ребенок чувствует себя комфортно и поэтому лучше учится.



Помощь родственникам в воспитании / Фото ESN​

• Воспитание дома дешевле или вообще бесплатно

Молодые родители часто привлекают родственников к воспитанию ребенка, ведь это дешевле, чем нанимать няню. Очень часто бабушки или тети выступают в роли бесплатных нянь для ребенка. И это – большое преимущество для родителей.

Недостатки

• Обиды

Родственники могут начать обижаться из-за того, что их обременяют разнообразными хлопотами. Молодые родители часто бывают настойчивы в своих просьбах присмотреть за ребенком или даже оказывают эмоциональное давление.

• Разногласия в воспитании

У родителей и родственников могут возникать разногласия относительно взглядов на процесс воспитания. Каждый в семье имеет свои привычки и образ жизни. Они обладают способностью передаваться ребенку, если родственник ухаживает за ним. Например, если бабушка, которая воспитывает малыша, привыкла ложиться спать поздно, то ребенок тоже будет сидеть допоздна. По вашему мнению, неприемлемо шлепать ребенка, но дедушка может иметь к этому другую точку зрения. Различные взгляды родственников на процесс воспитания способны вызвать дополнительные трудности.

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• Воспитание дома

Если ребенок воспитывается дома, он меньше общается с другими детьми. Если вы отдаете ребенка в детский сад, он много времени будет проводить с другими детьми, усваивая то, чего не учили дома. Например, родственники, воспитывающие ребенка, не позволяют ему общаться с детьми во дворе, опасаясь, что те плохо на него повлияют. Такие запреты затрудняют развитие ребенка во многих сферах.