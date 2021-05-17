Эмоциональная связь, возникающая между младенцем и родителями, а также средство, с помощью которого беспомощный малыш удовлетворяет свои основные потребности, – считается привязанностью.

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Существует 4 основных вида привязанности: безопасная, амбивалентная, избегающая и тревожно-избегающая.

Безопасная привязанность

Люди с таким типом привязанности имели родителей, на которых можно было положиться. Повзрослев, они не боятся отказа или близости в своих отношениях.

Они чувствуют себя комфортно, сближаясь с другими, верят, если их любимый человек или лучший друг скажет, что никуда не исчезнет, то так и будет.



Могли положиться на родителей / Фото VPG Cairns​

Преимущественно они имеют честные, открытые и равноправные отношения, в которых могут расти и развиваться вместе. Такие люди тоже переживают конфликты и плохие дни, как и любая другая пара. Однако они эффективно общаются и решают проблемы, а не атакуют друг друга.

Амбивалентная привязанность

Люди с амбивалентной привязанностью склонны романтизировать любовь, потому что им легче сформировать фентезийную связь, чем ту, которая основана на реальности.

Они могут быть требовательными и навязчивыми. Склонны чрезмерно анализировать ситуацию или могут иметь перепады настроения. Кроме этого, боятся, что их отвергнут или их проигнорируют.

Чтобы подавить эти страхи, они часто прибегают к навязчивому поведению, например, к сообщениям 24 на 7 или к чрезмерному общению.

Такая привязанность характерна для людей, родители которых часто путешествовали по работе или переживали собственные проблемы, например, развод, потерю работы, смерть одного из родителей, депрессию и тому подобное.



Развод родителей / Фото Dreamstime​

Люди с амбивалентной привязанностью также могут испытывать тягу к людям, которые относятся к избегающему виду привязанности, потому что с ними отношения похожи на те, которые были с родителями.

Избегающая привязанность

Люди, которые кажется, что ничего не испытывают – относятся к избегающему стилю поведения.

Она появляется, если родители отвергали потребности ребенка, впоследствии малыш вообще переставал заявлять о них. Вместо этого ребенок закрылся и учился становиться независимым и самостоятельным. Став взрослыми, такие люди стремятся к изоляции, независимости и часто кажутся эгоистичными или холодными.

Часто такие люди вообще избегают отношений или эмоционально отстранены в отношениях. Они кажутся самодостаточными и независимыми. У таких людей очень мало близких.



Отвергали потребности ребенка / Фото LaptrinhX​

Тревожно-избегающая привязанность

Люди, которые беспокоятся и избегают, опасаются быть слишком близкими или слишком далекими от своих любимых. У них есть две противоположные потребности: принадлежать (любить и быть близкими с другими) и выжить (защитить себя).

Эти люди могут быть непредсказуемыми, и их часто переполняют эмоции. Они сталкиваются с большим внутренним конфликтом между желанием близости и сопротивлением ей.

Как изменить свой стиль привязанности

Стили привязанности может меняться со временем или могут быть различными в разных отношениях.

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Если вам плохо с партнером, это может привести к формированию менее безопасного стиля привязанности. А здоровые отношения могут помочь чувствовать себя более безопасно. Кроме этого, может помочь терапия.