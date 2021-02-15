Не только для невест день свадьбы является важным и волнующим моментом. Родители влюбленных также имеют различные эмоции одновременно, ведь отпускают своих детей в новый жизненный этап.

В родительских воспоминаниях дочь – это маленькая девочка, которую он еще недавно катал на плечах, дарил игрушки, помогал делать математику и учил плавать. А она постоянно бежала встречать его с работы и крепко обнимала.

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Поэтому теперь ему трудно отпустить свою дочь. Далее она пойдет по жизни с другим мужчиной, который обещает заботиться о ней и оберегать.

Что чувствуют папы, когда приходит день прощания и какие эмоции они испытывают? Все это можно увидеть на трогательных кадрах, где родители отдают замуж своих любимых дочерей.

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Смотрите фото трогательные фото со свадьбы: