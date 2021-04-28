Для начала нужно понять, что в таком поведении подростка виноваты родители. Ведь это они в определенных ситуациях позволили их детям так вести себя, а потом все просто вышло из-под контроля.

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Очень часто мамам и папам хочется, чтобы ребенок был хорошим, красивым, воспитанным, не прилагая определенных усилий, а так не бывает. Если гармоничные отношения были нарушены, родительский авторитет потеряно, то решить все будет трудно, но возможно.

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• Прекратите развивать свою гордыню

Родителям нужно понять, что в первую очередь их беспокоит гордыня: "Как же так, я ему всю жизнь посвятила, я для него все, а он так со мной". А вы замечали, как относитесь к своим детям? Пересмотрите свое отношение. Стоит измениться сначала самим, а потом требовать что-то от детей.



Измениться самому / Фото Diligent Coaching

• Игнорируйте провокации со стороны подростка

Ребенок будет пытаться провоцировать родителей на ссору, может обманывать, использовать оскорбительные фразы. Взрослым лучше проявить мудрость и сказать: "Я вижу, что кто-то своим поведением пытается разгневать меня. Я чувствую себя нехорошо, когда меня открыто обманывают. Лучше поговорим позже, когда ты будешь настроен на спокойный доверительный разговор. А сейчас я пойду отдохну".

• Определите правила поведения

Можно выписать или напечатать на листе формальное соглашение с малышом. Однако сначала наладьте отношения, помиритесь, пообщайтесь, простите друг друга. Подружившись со своим ребенком, вы узнаете много нового о нем.

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Никогда не забывайте, дети, хоть и подростки, они все равно – дети. Они почти все повторяют за родителями, поэтому стоит давать им правильный пример.