Ребенок должен научиться самостоятельно делать домашнее задание и контролировать свое время. Если родители слишком переживают из-за его невыполнения, а также длительное время сидят вместе с малышами над ним, то это признак чрезмерной тревожности, гиперопеки.

Источник: 4mamas

► Принимайте неудачи. Детям, как и взрослым может не всё удаваться и забываться. Конечно, малыш при этом должен отвечать за последствия, однако вы можете ему посочувствовать в данный момент. Будьте уверены, ребенку тоже неприятно.

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► Избавьте себя ответственность за результат. Роботу хорошо и качественно должен сделать сам ученик. Если же он ленится, то должен отвечать за последствия. Этот опыт ему пригодится во взрослой жизни.



Ответственность за результат / Фото WRAL-TV

► Помогите ребенку понять, что домашнее задание также может быть интересным. Выполнить домашние упражнения не означает понять или изучить. Запоминается то, что вызывает эмоции. Если предмет ребенку не нравится, подумайте вдвоем, чем он полезен.

► Не ругайте ребенка и не критикуйте. Родительское задание: любить ребенка и создавать ему условия для обучения. Ни в коем случае выполнения домашних заданий не измеряет, насколько ребенок "хороший".



Не критикуйте / Фото Atlanta Parent Magazine

► Одобряйте успехи. За двойками или замечаниями легко забыть о том, что получается у ребенка. Когда у ребенка что-то не получается, он также расстраивается. Даже если делает вид, будто ему все равно.

► Эксперимент. Если ребенок делает уроки только с родителями, предложите ему на 7 дней, включая выходные, прекратить участвовать в выполнении домашнего задания. Исключение, если ребенок сам попросит помочь. Через неделю обсудите результаты.

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► Проводите с ребенком больше времени, однако не за уроками. Совместные прогулки, игры, просто разговоры о жизни должны занимать гораздо больше времени, чем выполнение домашних заданий вместе.