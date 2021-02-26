Родители должны быть достаточно осторожными, спрашивая у ребенка о его занятиях, увлечениях или о друзьях. Если ребенок почувствует недружелюбие или невозможность открыто делиться своими мыслями, он может стать замкнутым. Как спрашивать правильно – читайте в материале.

► Будьте доброжелательны к ребенку

Для этого нужно обращаться с ним, как с другом. Чем более тесная эмоциональная связь будет между родителями и детьми, тем больше информации взрослые будут знать о событиях в жизни ребенка.

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Необязательно заниматься теми же делами. Лучше сосредоточить свои наблюдения на том, как ребенок преодолевает трудности.

► Лучший способ позволить ребенку выражать чувства – поощрить его в этом

Поддерживайте желание ребенка рассказывать вам о его делах и увлечениях, делится с вами мыслями и чувствами. Если установите доверительное общение, он будет приходить к вам и во время серьезных проблем, и мелких. Благодаря общению с родителями, ребенок постепенно будет становиться сильнее и учиться стоять за себя, сталкиваясь с ежедневными хлопотами и проблемами.



Поддерживайте ребенка / Фото All Pro Dad

► Родители должны следить за тем, как ведет себя ребенок

Некоторые родители настолько заняты своими делами, уделяют детям слишком мало внимания. Поэтому нужно не терять бдительность, чтобы иметь возможность вовремя заметить что-то подозрительное и необходимым образом среагировать.

► Пригласите домой друзей вашего ребенка

Сделав это, вы обнаружите вкусы ребенка по определенным вещам. Также родители смогут в дальнейшем общаться с ними и узнают, кого он выбирает себе в друзья.



Пригласите друзей / Фото Stocksy United

► Общайтесь со школьными учителями вашего ребенка

Посещайте родительские собрания в школе, разговаривайте с учителями, чтобы знать, как он учится. Такие беседы помогут вам узнать об интересах ребенка. Если он недостаточно хорошо учится, возможно, ему по душе определенная деятельность, посвящать время которой не имеет возможности.

► Смотрите на жизненные ситуации с точки зрения ребенка, а не взрослого

Бывают случаи, когда ребенок ведет себя так или иначе, но вы не в состоянии понять причину его поведения. Когда вы поставите себя на место ребенка, причины станут вам более понятны.

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Часто дети занимаются тем, что им интересно, не посвящая в свои занятия родителей и не выставляя предмет своего интереса напоказ. Причина такого поведения кроется в том, что родители мало общаются с ребенком, поэтому ему бывает трудно выражать свои эмоции.