Почти все родители во время переходного возраста их детей встречаются с непослушанием, криком, хлопаньем дверей. Часто взрослые не знают как на такое реагировать и что делать.

Специалисты Калифорнийского университета выяснили, как подростки реагируют на родительский гнев. Результаты опубликовало издание Journal of Youth and Adolescence.

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В ходе исследования ученые работали с 220 родителями и их детьми-подростками. Они пришли к выводу, что тинейджер "гиперболизирует" папину или мамину негативную реакцию на свое поведение и от этого становится еще более агрессивным. То есть получает из этой реакции негатива больше, чем на самом деле в нее вложили.



Подростки / Фото TechPrevue

Родители часто воспринимают бурные эмоции подростка как негативные. Ребенок, который считает методы воспитания слишком жесткими, еще активнее огрызается, нарушает правила или убегает из дома.

Помимо этого, негативную реакцию от мамы и негативную реакцию от папы ребенок будет воспринимать по-разному. В первом случае подросток скорее будет спорить или наоборот, закроется в себе. А во втором – станет агрессивным.

Отношения отцов и подростков исследованы хуже, чем отношения подростков и матерей. Однако результаты нашего исследования показывают, что отношения "папа – тинейджер" имеет уникальное значение,

– сообщила адъюнкт-профессор психологии Мисаки Натсуаки.

Через гормоны, которые бушуют у подростков, им кажется, что их эмоции "больше, чем жизнь". Они считают, что никто, кроме сверстников, не может понять и помочь. Дети, которых родители не понимают, чаще самовыражаются через агрессию и хотят, чтобы их услышали.

Какие ощущения родителей

Для родителей это тоже не простой этап. Исследование обнаружило, что есть связь между предподростковым и подростковым возрастом детей и депрессиями матерей. В этот период родителям кажется, что они тепло относятся к детям. Когда же подросток пытается завоевать себе большую автономию, папа и мама могут чувствовать себя отвергнутыми.

Когда тинейджеры отстраняются и закрываются в себе, родителям важно выяснить, что именно услышал их сын или дочь. А также обсудить все различия в их взглядах на родительство,

– посоветовала Натсуаки.

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"Когда родители приглашают своих детей-тинейджеров делиться их точкой зрения, они помогают им укреплять умение аргументировать, а это коррелируется с психологическим здоровьем и счастьем в дальнейшей жизни", – добавила исследовательница.