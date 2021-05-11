Завершить отношения и двигаться дальше – нелегкое решение. Есть несколько причин того, почему люди не расходятся.

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Какие причины того, что человек не разрывает отношения:

Страх перед потерей и грустью, которые это может вызвать.

Страх перед конфликтом.

Страх неизвестного.

Дети.

Страх перед общественным осуждением.

Отказ потерять все, что было вложено.

Вина за того, что вам не удалось.

Страх одиночества.

Все расставания означают потерю, и, несомненно, они также вызывают боль. Кроме того, влиять на решения могут проблемы с самооценкой.

"Мне все равно что он меня не любит, я люблю его, и он когда-то влюбится в меня", – это распространенное мнение. Надежды на то, что ситуация изменится, может заставить человека планировать, как завоевать партнера. Эти планы проявляют серьезную нехватку самооценки.

Непринятие потери

Даниэль Канеман, который является психологом и лауреатом Нобелевской премии, предложил концепцию, объясняющую, почему люди не завершают неудачные отношения. По его словам, это "непринятие потери" или проблемы с отпущением всех вкладов. Навязчивая мысль, что в отношения много вложили, не дает сдаться.



Разрыв отношений / Фото Adobe Stock

Также может влиять социальная среда, ведь люди переживают из-за того, что скажут о них другие. Боятся того, что те увидят неудачу. Поддержание образа счастливого и совершенного, как будто парализует человека.

Еще одним распространенным фактором есть дети. Партнеры могут подумать, что они навредят им, если разойдутся.

Какие признаки того, что отношения завершены:

Нет общения.

Враждебная среда.

Недоверие.

Отсутствует интереса.

Секс не удовлетворяет или нет вообще.

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Люди могут скрывать свои проблемы так, как будто ничего не происходит, но "перевернуть страницу" – это лучшее, которое можно сделать.