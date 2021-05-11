Завершить отношения и двигаться дальше – нелегкое решение. Есть несколько причин того, почему люди не расходятся.
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Какие причины того, что человек не разрывает отношения:
- Страх перед потерей и грустью, которые это может вызвать.
- Страх перед конфликтом.
- Страх неизвестного.
- Дети.
- Страх перед общественным осуждением.
- Отказ потерять все, что было вложено.
- Вина за того, что вам не удалось.
- Страх одиночества.
Все расставания означают потерю, и, несомненно, они также вызывают боль. Кроме того, влиять на решения могут проблемы с самооценкой.
"Мне все равно что он меня не любит, я люблю его, и он когда-то влюбится в меня", – это распространенное мнение. Надежды на то, что ситуация изменится, может заставить человека планировать, как завоевать партнера. Эти планы проявляют серьезную нехватку самооценки.
Непринятие потери
Даниэль Канеман, который является психологом и лауреатом Нобелевской премии, предложил концепцию, объясняющую, почему люди не завершают неудачные отношения. По его словам, это "непринятие потери" или проблемы с отпущением всех вкладов. Навязчивая мысль, что в отношения много вложили, не дает сдаться.
Разрыв отношений / Фото Adobe Stock
Также может влиять социальная среда, ведь люди переживают из-за того, что скажут о них другие. Боятся того, что те увидят неудачу. Поддержание образа счастливого и совершенного, как будто парализует человека.
Еще одним распространенным фактором есть дети. Партнеры могут подумать, что они навредят им, если разойдутся.
Какие признаки того, что отношения завершены:
- Нет общения.
- Враждебная среда.
- Недоверие.
- Отсутствует интереса.
- Секс не удовлетворяет или нет вообще.
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Люди могут скрывать свои проблемы так, как будто ничего не происходит, но "перевернуть страницу" – это лучшее, которое можно сделать.