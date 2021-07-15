Родители своими словами сами могут формировать неприязни поведение старшего ребенка к младшему.

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Например, "Ты просил братика (сестричку), вот мы тебе его родили". Ребенок слышит, что младенец для него, однако все в жизни теперь подстраивается под нужды и интересы новорожденного: бегать нельзя, кричать и громко смеяться тоже нельзя.



Детская ревность / Фото Messy Motherhood

"Родится братик, и будет тебе с кем играть!". Однако с младенцем особо не поиграешь. В таком случае у старшего ребенка неоправданные надежды и разочарования.

Родителям важно помочь ребенку найти свое место в новой семье. Например, можно чаще ему напоминать, что он тоже когда-то была маленьким, показывать фото. Кроме этого, когда младенец спит, уделите время на общение со старшим ребенком, чтобы он чувствовал, что его любят.

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Не называйте младшего теми же ласковыми именами, которыми называете старшего. Пусть только один ребенок останется "зайчиком", а второй получит другое "имя".