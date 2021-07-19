Малыши еще не понимают, какое значение имеет слово "поделиться". Поэтому не стоит объяснять, что им следует делиться с другими детьми, потому что они этого не сделают.

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Важно, чтобы ребенок дорос до своего эмоционального и психологического восприятия. Тогда он поймет, что делится и беспокоиться – очень нужная вещь.

Почему дети не понимают, что надо делиться

Они еще не имеют осознания собственного "я", то есть своей индивидуальности. Если ребенок хватает что-то и говорит: "Это моё", — он так просто тестирует свою индивидуальность.



Учить ребенка делиться / Фото Adobe Stock​

Кроме того, влияет фактор времени. То есть когда родители думают, что дать поиграть игрушкой другому ребенку – это ничего страшного, то малыш воспринимает этот жест как дарение вещи навсегда. Ребенок еще не осознает, что потом ему все отдадут.

Бывают случаи, когда малыш может поделиться чем-то. Однако это он делает случайно или бессознательно, с целью изучить реакцию. Если это произошло – похвалите ребенка, скажите, что он вежливый и милый, а тогда дружески поделитесь в ответ.

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Если кто-то забирает у ребенка игрушку – надо все ему объяснить. Дать малышу возможность проявить эмоции, поплакать, что игрушку забрали. Рассказать, что свои вещи надо держать крепко, потому что они принадлежат им.

Давить на ребенка и заставлять делиться не стоит. С возрастом ребенок научится адекватно воспринимать это слово и даже сама захочет чем-то поделиться.