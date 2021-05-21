• "Не ходи по лужам – простудишься", "там собака – укусит"

Ребенок слышит, что мир враждебно настроен. Все, что бы он ни делал – опасно, поэтому лучше никаких лишних действий. В будущем он будет малоактивным и будет бояться сделать шаг навстречу миру. Ему сложно будет добиться успеха в делах, где требуется решительность.

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Лучше говорите: "Давай наденем резиновые сапожки и побежим по лужам вместе!", "Пожалуйста, будь осторожен, береги себя". Эти фразы несут поддержку в познании мира вместе с малышом. Расскажите ему, какие могут быть последствия от встречи с грозным псом. Однако не забудьте сообщить, что есть и хорошие. Позвольте ребенку совершить ошибку, ведь он познает мир за своими ощущениями, эмоциями и действиям.



Познание мира / Фото Nature's Path

• "Не плачь!", "Почему ты ведешь себя как маленький?", "Не кричи на весь дом", "Не говори так громко"

Ребенку может начать казаться, что показывать свои эмоции нельзя, ведь за это родители ругают. Из-за этого во взрослом возрасте человек может быть замкнутым, очень молчаливым. Кроме этого, все эмоции, которые ребенок сохраняет в себе, могут вырваться на свободу в виде агрессии или чрезмерной плаксивости.

Родителям стоит попробовать понять, что чувствует малыш, а также помочь разобраться со своим состоянием. Лучше спросить: "Ты испугался?", "Расскажи, что тебя беспокоит", "Давай мы громко покричим на улице. Пойдешь?".

• "Ты так долго возишься с замком, дай я тебе помогу", "Что ты так долго, я сама соберу твои игрушки"

В таком случае ребенок слышит, что он бездарь, у него ничего не получается, поэтому зачем стараться. Как результат, в будущем он может забыть, что такое самостоятельные действия, будет требовать от других делать все вместо него, считать, что все что-то ему должны.



Ребенок слышит, что он бездарь / Фото Depositphotos

Лучше позволить малышу самостоятельно закрыть замок, быть терпеливым к его первыв неудачам и не забывать ободрять словам: "У тебя все получится, ты молодец!".

• "Какой плохой стол, ударил тебя, давай его побьем".

Ребенок слышит: "Я хороший, весь мир плох. Значит, мир не нужен, а я нужен. Мир меня постоянно оскорбляет". Так может сформироваться желание делать другим больно и плохо. Кроме этого, может не уважать других людей, будет жертвой, постоянно обвинять мир во всех своих бедах.

Родителям стоит чаще говорить малышу: "Тебе больно? Где болит? Все скоро пройдет", "Ничего, такое случается".

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Список таких фраз можно продолжать бесконечно. Какие-то из них влияют на будущее детей больше, какие-то меньше. Самое главное понимать, что слова могут как вдохновить, так и погубить все, что есть в малыше.