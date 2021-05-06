Ищите причину лжи

Часто дети начинают говорить неправду, когда в семье что-то случается. Например, это может быть после рождения братика, сестренки или при разводе родителей.

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Когда ребенку не хватает в семье внимания и любви, он начинает искать способы обратить на себя внимание.

Не бейте и не кричите, когда узнали о лжи

В зависимости от масштабов лжи нужно придумать наказания. Например, оставить ребенка на неделю, на день без планшета или просмотра мультфильмов, не пускать гулять на улицу. Однако это все необходимо делать спокойно, глядя в глаза малышу.

Не запугивайте ребенка, пытаясь получить от него признание

Не стоит ребенка пугать "дядями" или полицией. Лучше объяснить почему это неправильно и привести примеры последствий таких действий.



Не запугивайте ребенка / Фото Centerstone

Например, для этого можно посмотреть мультфильм или прочитать сказку на тему лжи, а потом вместе обсудить сюжет.

Обсуждайте тему обмана наедине

Не рассказывайте лучше никому о том, что ребенок обманывает. Если вы начнете его стыдить публично, последствия будут иметь противоположный эффект, ребенок замкнется в себе и будет продолжать врать еще чаще. Ложь начнет прочно закрепляться в его жизни.

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Если ребенок самостоятельно призналась во лжи, то похвалите его. Если сын или дочь настаивают на своем, а вы уверены, что они говорят неправду, то старайтесь оставаться спокойным и проявить терпение. Больше разговаривайте, объясняйте, почему лучше говорить всегда правду.