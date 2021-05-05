Учить читать нужно тогда, когда ребенок проявит интерес к этому занятию. Не гонитесь за ранними результатами.

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Ребенок дошкольного возраста должен знать буквы и слоги. Все остальное он сможет изучить в первом классе. Однако, если родители очень хотят, могут начинать поощрять ребенка к чтению хотя бы после 5 лет. Однако стоит помнить, что уметь хорошо читать и искренне это любить – разные вещи.

Как приучить ребенка читать с удовольствием

• Не навязывайте свои книжные вкусы

Если ребенок тянется к книге, которая ему не по возрасту, не препятствует этому интересу. Пусть читает. Даже если это разбор шахматных дебютов или энциклопедия стрелкового оружия.

• Создавайте читательские привычки

Это и удобное место для чтения, и креативные закладки, и ароматное печенье. Пусть книга ассоциируется с отдыхом и удовольствием.



Место для чтения / Фото Getty Images

• Организуйте пространство для чтения

В комнате не должно быть громких звуков, выключен телевизор или музыка, никто не отрывает юного читателя. Это поможет развить навыки концентрации внимания на прочитанное. Позже ребенок научится закрываться от внешних раздражителей и сможет читать при любых обстоятельствах.

• Читайте вместе

В этом случае закладывается сразу 2 смысла. Первый – родители помогают ребенку читать, раскрывают суть истории, объясняют незнакомые слова, озвучивают смешными голосами фразы персонажей.

Второй – родители могут просто сесть рядом и читать свою книгу. Совместное чтение – отдельный вид досуга.

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• Книги для обучения

Верните книге статус главного учебного пособия. Используйте бумажный словарь или переводчик вместо онлайн-сервисов. Ищите интересную информацию для доклада не в "Гугле", а в библиотеке. Так сформируется потребность в книге.