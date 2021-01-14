В городе Бердичеве, что в Житомирской области, у женщины отобрали 9-летнюю дочь. Служба по делам детей готовит иск в суд о лишении родительских прав, ведь мать не заботилась о дочери.

Известно, что семья уже давно состояла на учете службы по делам детей. Об этом сообщило издание ТСН.

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Во время рейда работников социальной службы шокировало увиденное. В доме была пьяна мать ребенка, ее сожитель и несколько посторонних мужчин. Все они распивали алкоголь, а вокруг был беспорядок, из пищевых продуктов – только батон, масло и незаконченная бутылка спиртного.

Девочка, которые 9 лет, была заброшена. Мать категорично не хотела отдавать дочь. Единственной весомой причиной для нее было то, что "должен быть Щедрый вечер, Старый Новый год и ребенок будет ходить щедровать и засевать, зарабатывая таким образом деньги".

Женщина является матерью-одиночкой, которой уже давали шанс для исправления. Она его так и не использовала. Именно поэтому ребенка изъяли из семьи и отправили в Бердичевскую районную больницу. Оказалось, что девочка уже успела переболеть на COVID-19.

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Сейчас ее планируют отправить в Житомирский областной центр для временного пребывания детей. Пока служба по делам детей готовить исковое заявление в суд о лишении женщины родительских прав.