У місті Бердичеві, що у Житомирській області, у жінки відібрали 9-річну доньку. Служба у справах дітей готує позов до суду щодо позбавлення батьківських прав, адже мати не дбала про доньку.

Відомо, що сім’я вже давно перебувала на обліку служби у справах дітей. Про це повідомило видання ТСН.

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Під час рейду родини працівників соціальної служби шокувало побачене. У помешканні була п'яна матір дитини, її співмешканець та кілька сторонніх чоловіків. Усі вони розпивали алкоголь, а навколо був безлад, з харчових продуктів – тільки батон, олія та незакінчена пляшка спиртного.

Дівчинка, якій 9 років, була у занедбаному стані. Доньку матір не хотіла віддавати. Єдиною вагомою причиною для неї було те, що "має бути Щедрий вечір, Старий Новий рік і дитина ходитиме щедрувати та посівати, заробляючи таким чином гроші".

Жінка є матір'ю-одиначкою, якій вже давали шанс для виправлення. Вона його так і не використала. Саме тому дитину вилучили з родини та відправили до Бердичівської районної лікарні. Виявилося, що дівчинка вже встигла перехворіти на COVID-19.

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Наразі її планують відправити до Житомирського обласного центру для тимчасового перебування дітей. Поки служба у справах дітей готуватиме позовну заяву до суду про позбавлення жінки батьківських прав.