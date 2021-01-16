Когда родители приводят детей утром в школу или детский сад, те часто испытывают тревогу. Психологи называют такую боязнь разлуки с родителями сепарационной тревогой. Особенно часто она проявляется у детей дошкольного возраста.

Издание Child develop рассказало о нескольких методах, которые помогут детям спокойнее расставаться с родителями.

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► Узнайте, как с детьми обращаются в детском саду

Родителям важно знать, что делает воспитатель в момент, когда родители уходят. Узнав об определенных нюансах, возможно будет больше понимания поведения ребенка.

► Подготовьте ребенка

Поговорите с малышом о том, что его ждет в детском саду. Вместе с ребенком почитайте истории о детском саде, чтобы он смог все представить. Во время прогулки сходите с ним на спортивную площадку возле детского сада. Так он быстрее привыкнет к новой атмосферы.



Подготовьте ребенка / Фото Abc

► Найдите ребенку друга

Познакомьтесь с детьми, которые будут ходить с вашим ребенком в одну группу, и их родителями. Когда в начале дня малыш увидит знакомое лицо, ему будет комфортнее в течение дня без родителей.

► Практикуйте активное слушание

Когда ребенок хочет чем-то с вами поделиться, уделите ему все свое внимание. Однако не ставьте малышам слишком много вопросов, дайте возможность самостоятельно рассказать то, что он сам считает важным.

► Позвольте ребенку взять инициативу в разговоре в свои руки

Ребенку будет легче выражать свои мысли и чувства, если будет чувствовать, что может контролировать ход беседы. Скажите, чтобы он сообщал, когда будет готов поговорить или, наоборот, взять паузу в разговоре.



Говорите с ребенком / Фото Spectrum

► Играйте с ребенком в игры

Игры имеют способность развивать комфортное пребывание отдельно от родителей. Например игра в прятки. В ней люди могут исчезать, а затем возвращаться. Это поможет ребенку понять, что родители находятся недалеко, даже если ребенок их не видит.

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Дети часто расстраиваются, когда родители оставляют их наедине – это нормально. Если при этом ваш ребенок испытывает сильную тревогу или грусть, он плачет или у него проявляются резкие изменения в поведении, следует обратиться к специалисту.