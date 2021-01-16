Коли батьки приводять дітей вранці в школу або дитячий садок, ті часто відчувають тривогу. Психологи називають таку боязнь розлуки з батьками сепараційною тривогою. Особливо часто вона проявляється у дітей дошкільного віку.

Видання Child develop розповіло про кілька методів, які допоможуть дітям спокійніше розлучатися із батьками.

Цікаво Чому дітям важливо мати час на нудьгування: пояснення науковців

► Дізнайтеся, як з дітьми поводяться в дитячому саду

Батькам важливо знати, що робить вихователь в момент, коли батьки йдуть. Дізнавшись про певні нюанси, можливо буде більше розуміння поведінки дитини.

► Підготуйте дитину

Поговоріть з малечею про те, що її чекає в дитячому садку. Разом з дитиною почитайте історії про дитячий садок, щоб вона змогла все уявити. Під час прогулянки сходіть з нею на спортивний майданчик біля дитячого садка. Так вона швидше звикне до нової атмосфери.



Підготуйте дитину / Фото Abc​

► Знайдіть дитині друга

Познайомтеся з дітьми, які будуть ходити з вашою дитиною в одну групу, і їх батьками. Коли на початку дня малюк побачить знайоме обличчя, їй буде комфортніше протягом дня без батьків.

► Практикуйте активне слухання

Коли дитина хоче чимось з вами поділитися, приділіть їй всю свою увагу. Проте не ставте малечі занадто багато питань, дайте можливість самостійно розповісти те, що вона сама вважає важливим.

► Дозвольте дитині взяти ініціативу в розмові у свої руки

Дитині буде легше висловлювати свої думки та почуття, якщо відчуватиме, що може контролювати хід бесіди. Скажіть, щоб вона повідомляла, коли буде готова поговорити або, навпаки, взяти паузу в розмові.



Говоріть з дитиною / Фото Spectrum​

► Грайте з дитиною в ігри

Ігри мають здатність розвивати комфортне перебування окремо від батьків. Наприклад гра в хованки. У ній люди можуть зникати, а потім повертатися. Це допоможе дитині зрозуміти, що батьки знаходяться недалеко, навіть якщо дитина їх не бачить.

Важливо Чому діти не довіряють батькам: як зміцнити стосунки

Діти часто засмучуються, коли батьки залишають їх наодинці – це нормально. Якщо при цьому ваша дитина відчуває сильну тривогу або смуток, вона плаче або у неї проявляються різкі зміни в поведінці, слід звернутися до фахівця.