Часто за гаджетами ребенок пытается скрыться. Если его не интересует окружения, нету взаимопонимания с родителями, случаются трудности в общении с друзьями, то шансы погружения в виртуальный мир увеличиваются. К тому же родители сами часто покупают детям гаджеты, потому что так удобнее им самим.

Если ребенку ничего не интересно, кроме виртуального мира, родителям не стоит выбирать стратегию жестких ограничений.

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Часто они прибегают к этой методике, ожидая быстрый результат. На самом деле могут только ухудшить ситуацию. Кроме стресса, разрушенных взаимоотношений с ребенком и постоянных ссор – ничего не достигнут.



Забирать у ребенка телефон / Фото GoodtoKnow

Вместо того, чтобы "запрещать", мржно попробовать предложить что-то другое.

• Домашние дела. На самом деле множество детей охотно готовят вместе с родителями обед. К тому же это прекрасная возможность провести время вместе.

• Сюжетно-ролевые игры. Дети 3 – 6 лет очень любят играть, примеряя на себя разные роли. Однако для этого родителям придется уделить ребенку время и поиграть с ним.

• Настольные игры. Их сейчас великое множество, поэтому легко будет что-то подобрать. Выбирайте что-то интересное для вашей семьи и проводите веселые вечера вместе.



Настольные игры с детьми / Фото Nick Bentley​

• Музеи, кино, театры. Это способ расширить кругозор ребенка и получить новые знания.

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• Семейные традиции. На самом деле самое важное для ребенка – это родительское внимание и время, проведенное вместе. Поэтому не пренебрегайте этой потребности. Наслаждайтесь общением с ребенком, пока он еще маленький и живет вместе с вами.