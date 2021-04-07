Когда ребенок подрастает, важно постепенно обучать его тому, что могут встречаться не только хорошие люди. Как объяснить малышу правила безопасности – читайте в материале.

Детский психолог Дарья Смирнова предлагает вместе с ребенком нарисовать схему в виде разноцветных кругов. Каждое из них имеет свое значение, которое понятно ребенку.

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В первом круге ребенок рисует ближайших членов семьи.

круге ребенок рисует ближайших членов семьи. Во втором круге ребенок рисует знакомых – друзей, родственников, воспитателей.

круге ребенок рисует знакомых – друзей, родственников, воспитателей. Третий круг, рисует незнакомых, которые нравятся и вызывают доверие. (Например, женщина с ребенком, пожилая женщина)

круг, рисует незнакомых, которые нравятся и вызывают доверие. (Например, женщина с ребенком, пожилая женщина) Четвертый круг – тех, которые кажутся подозрительными или опасными (например, пьяный человек).

С ребенком нужно обсудить степень доверия и близости, как могут и не могут себя вести люди разного круга.



Как будет выглядеть круг / Фото moirebenok​

Первый круг – близкие, которые могут обнимать и целовать ребенка, а чужие не должны трогать, ничего предлагать, звать, дарить или спрашивать. К людям третьего круга, например, можно подойти и обратиться за помощью. Людей четвертого круга, ребенок должен избегать, не заходить вместе в подъезд, не садиться вместе в лифт.

Рисовать можно начинать, когда малышу исполнится 3 – 3,5 года, при этом важно учитывать уровень развития ребенка. Поэтому лучше регулярно рисовать круги доверия с ребенком после 4 лет.

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Главная цель такого упражнения – мы не боимся, но учимся разумной осторожности.