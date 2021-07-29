Разный цвет кожи, волос и глаз у близнецов: почему братья не похожи друг на друга – фото, видео

Джейд Болл и ее муж Каде вынуждены постоянно всем объяснять, что их сыновья Клей и Коул на самом деле братья-близнецы. Большинство людей им не верит, потому что мальчики совсем не похожи между собой.

Клей имеет светлые волосы и кожу, голубые глаза, а его брата Коул – каштановые волосы, карие глаза и смуглую кожу.

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Все потому, что отец ямайского происхождения, а мать – светлокожая британка. Кроме того, у пары уже есть старший сын Круз, который унаследовал смуглую кожу от папы.



Клей и Коул / Фото Caters News

Прохожие периодически останавливаются и спрашивают, кем мальчики приходятся друг другу. Незнакомцы удивляются, что мальчики – не просто братья, а близнецы.

Если мы знакомимся с новыми людьми, они не верят мне, когда я говорю, что Клей и Коул – близнецы. Они думают, что я просто шучу,

– вспомнила Джейд.

"Когда мы с Кадо узнали, что у нас будут близнецы, мы не особо задумывались о том, как они будут выглядеть. Однако предполагали, что оба будут смуглыми. Я не ожидала, что они родятся полной противоположностью друг другу", — добавила Джейд.

Кроме того, мама отметила, что мальчики имеют разные характеры, но отлично ладят.

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"Клей – лидер. Он уверен в себе, озорной во всем. Коул немного сдержанней, чем Клей. Он любит танцевать в доме, но ему также нравится обниматься со мной", — рассказала Джейд.