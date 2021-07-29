Отец вспомнил, как сын спросил у него: "Папа, ты разрабатываешь роботов, так почему не создашь робота, который позволит нам ходить?".

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Жан-Луи прислушался к парню и создал на работе экзоскелет, который крепится к плечам, груди, талии, коленям и на ступнях. После голосовой команды "Робот, встать" устройство позволяет подняться в вертикальное положение и сделать несколько шагов, имитируя движения тела.

Раньше мне нужна была помощь, чтобы ходить, а экзоскелет заставляет меня чувствовать себя независимым,

– прокомментировал Оскар.

Пока изобретение компании Wandercraft не продается частным лицам для повседневного использования из-за его большого веса и громоздкости. Однако его уже приобрели десятки больниц во Франции, Люксембурге и США по цене около 176 тысяч долларов за штуку.

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По словам представителей компании, создание экзоскелета для личного использования – следующий этап, над которым работают инженеры.

"Мы делаем это, потому что убеждены: через 10 лет инвалидных колясок или вообще не будет, или их будет очень мало", — отметил Жан-Луи Констанца.

Смотрите видео: устройство разработал отца