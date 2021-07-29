Клей має світле волосся та шкіру, блакитні очі, а його брата Коул – каштанове волосся, карі очі та смагляву шкіру.

Цікаво Реакція хлопчика на подарунок від батька, який помер від раку: зворушливе відео

Усе через те, що батько має ямайське походження, а мати — світлошкіра британка. Крім того, у пари вже є старший син Круз, який успадкував смагляву шкіру від тата.

Клей та Коул / Фото Caters News

Перехожі періодично зупиняються і питають, ким хлопчики доводяться один одному. Незнайомці дивуються, що хлопчики - не просто брати, а близнюки.

Якщо ми знайомимося з новими людьми, вони не вірять мені, коли я кажу, що Клей і Коул – близнюки. Вони думають, що я просто жартую,

– пригадала Джейд.

"Коли ми з Кадо дізналися, що у нас будуть близнюки, ми не особливо замислювалися про те, як вони будуть виглядати. Проте припускали, що обидва будуть смуглявими. Я не очікувала, що вони народяться повною протилежністю один одному", – додала Джейд.

Крім того, мама зазначила, що хлопчики мають різні характери, але відмінно ладнають.

Важливо Імітує рухи тіла та робить кроки: батько створив екзоскелет для сина, який не може ходити

"Клей – лідер. Він упевнений в собі, пустотливий в усьому. Коул трохи стриманіший, ніж Клей. Він любить танцювати в будинку, але йому також подобається обійматися зі мною", – розповіла Джейд.