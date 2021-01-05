Значительная разница в возрасте между партнерами не обрекает брак на неудачу – это лишь означает, что обоим придется прилагать больше усилий, чтобы прийти к согласию.

5 лет

Большинство психологов отмечают, что в основном женщины развиваются быстрее, чем мужчины. Особенно это можно наблюдать в последних классах школы. Об этом сообщило издание Elle.

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Неудивительно, если не будет ощущаться ни одной разницы в возрасте с любимым. Кроме того, у партнеров будет примерно равноценный жизненный опыт.

10 лет

Западные ученые считают, что 10 лет – это идеальная разница в возрасте между мужчиной и женщиной. Причиной этого же то, что до этих пор мужчина уже набирается достаточно опыта, чтобы не реагировать на капризы своей возлюбленной.

Также взрослый и зрелый мужчина умеет идти на компромиссы. А женщина сможет прислушаться к мнению своего любимого, так как признает его авторитет.

Разница в возрасте / Фото Power of Positivity

15 лет

Если женщина начинает встречаться с мужчиной старше ее на 15 лет, означает, что она ищет стабильность. Кроме того, довольно часто для молодых девушек это возможность получить опыт, который им вряд ли смогут дать ровесники.

Преимущественно такая связь строится по принципу "отец – дочь", когда девушка рассчитывает на то, что ее любимый полностью возьмет на себя ответственность за решение всех ее проблем.

20 лет

Главная проблема отношений, где у партнеров настолько большая разница в возрасте – сложность в нахождении общих интересов. Чаще всего мужчина к этому времени уже хочет остепениться и вести размеренный образ жизни, тогда как его вторая половина, наоборот, жаждет приключений.

Также им достаточно сложно найти друзей, которые одинаково будут интересны как ему, так и ей. Не говоря уже о том, что после 50 лет у мужчин происходит спад сексуальной активности, тогда как у женщин после 30 наблюдается увеличение интереса к интимной стороне жизни.

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Однако в этом союзе редко бывают конфликты и недоразумения. Ведь в силу опыта мужчина пытается сглаживать все "острые углы".