Далеко не каждый может признаться своей половинке, что больше ее не любит. Он может бояться сделать ей больно или еще сомневается в своем решении. Однако есть несколько особенностей, которые помогут понять это самостоятельно.

► Утверждает, что не боится потерять

Такие слова могут звучать, конечно, и в шутку. Однако, если партнер говорит их серьезно или при этом не аргументирует сказанное, тогда однозначно нужно задуматься, не остыли ли его чувства. Об этом сообщило издание Cosmo.

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В большинстве случаев партнер все равно испытывает страх, что его любовь может уйти или что-то плохое может произойти. Если же волнений по этому поводу нет, любви, наверное, тоже.

► Чаще проводит время наедине или с телефоном

Например, вы поехали в парк, а партнер все время с кем-то переписывается. Это раздражает, если для переписки нет настоящей весомой причины.



Все время в телефоне / Фото Phone.com

► Не зовет к своим друзьям

Ранее влюбленные часто могли бывать вместе на всех вечеринках или часто приходили к друзьям, а теперь делают это отдельно? Партнеру однозначно есть что скрывать: либо новая любовь, либо какое-то происшествие, либо отсутствие своих чувств, которые в любом случае как-то нужно демонстрировать в компании. Поэтому ему проще идти одному, чем со второй половинкой.

► Очень обидно шутит

Это легко почувствовать, когда партнер подкалывает любя, а когда – из-за равнодушия или вообще желание спровоцировать ссору. Если он не абьюзер, то такое поведение свидетельствует о том, что ему все равно на чувства. А раз так, о любви уже не может быть и речи.



Партнер обидно шутит / Фото Churchill Central

► Перестал советоваться

Безусловно, во всех вопросах нужно к кому-то прислушиваться. Но если раньше партнер спрашивал, какое купить пальто, что надеть на встречу или где найти хорошую вещь, а сейчас внезапно начал это делать самостоятельно: ему все равно на твое мнение.

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При этом, откровенно говоря, он поступает правильно, так как не пытается угодить тому, кого не любит, а просто делает выбор, полагаясь на собственный вкус.