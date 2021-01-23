Далеко не кожний може зізнатися своїй половинці, що більше її не любить. Він може боятися зробити їй болячи чи ще сумнівається у своєму рішенні. Проте є декілька особливостей, які допоможуть зрозуміти це самостійно.

► Стверджує, що не боїться втратити

Такі слова можуть звучати, звичайно, і в жарт. Проте, якщо партнер говорить їх серйозно або при цьому не аргументує сказане, тоді однозначно потрібно задуматися, чи не охололи його почуття. Про це повідомило видання Cosmo.

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В більшості випадків партнер все одно відчуває страх, що його кохання може піти або щось погане може статися. Якщо ж хвилювань із цього приводу немає, любові, напевно, теж.

► Частіше проводить час наодинці або з телефоном

Наприклад, ви поїхали в парк, а партнер весь час з кимось переписується. Це дратує, якщо для листування немає дійсно вагомої причини.



Весь час в телефоні / Фото Phone.com

► Не кличе до своїх друзів

Раніше закохані часто могли бувати разом на всіх вечірках або часто приходили до друзів, а тепер роблять це окремо? Партнерові однозначно є що приховувати: або нове кохання, або якась пригода, або відсутність своїх почуттів, які в будь-якому випадку якось потрібно демонструвати в компанії. Тому йому простіше йти одному, аніж з другою половинкою.

► Дуже образливо жартує

Це легко відчути, коли партнер підколює люблячи, а коли – через байдужість або взагалі бажання спровокувати сварку. Якщо він не абьюзер, то така поведінка свідчить про те, що йому байдуже на почуття. А раз так, про любов вже не може бути й мови.



Партнер образливо жартує / Фото Churchill Central​

► Перестав радитися

Безумовно, не у всіх питаннях потрібно до когось прислухатися. Але якщо раніше партнер питав, яке купити пальто, що надіти на зустріч або де знайти хорошу річ, а зараз раптово почав це робити самостійно: йому все одно на твою думку.

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При цьому, відверто кажучи, він чинить правильно, тому що не намагається догодити тому, кого не любить, а просто робить вибір, покладаючись на власний смак.