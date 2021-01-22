Чтобы избежать отношений с тираном, важно следить за поведением человека. На что обращать внимание – читайте в материале.

► Часто срывается и кричит

В этом случае не так важно, почему это происходит: хроническая усталость, паршивый характер, неумение себя контролировать или психологические проблемы. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Это очень неприятно и свидетельствует, что партнер может иметь плохое влияние или даже сделать жизнь другого адом. Психологи рекомендуют бежать от таких.

► Никогда не хочет говорить о прошлом

После такого заявления преимущественно еще больше хочется узнать, что же раньше происходило и почему партнер не желает об этом рассказывать. Возможно, он плохо относился к своим бывшим, поэтому боится этим испугать. А возможно, там есть и более ужасные моменты.



Не хочет говорить о прошлом / Фото Blog Therapy

► Считает, что главный в отношениях

Не нужно давать партнеру все права управлять собой. У каждого должна быть возможность выражать личное мнение, делать то, что нравится, а также развиваться. Это возможно только тогда, когда оба партнера имеют одинаковые права в отношениях.

► Различное поведение наедине и при друзьях

Тирания – это не только физическое насилие, но и эмоциональное. Поэтому если партнер уже в начале отношений очень резкий один, но довольно мило ведет себя при друзьях, скорее всего, он "замыливает глаза".

► Критикует успех партнера

Партнер может всячески критиковать успех другого, минимизировать усилия для его достижения или говорить, что это совсем не показатель. Все это абьюзерство.



Критикует успех партнера / Фото Olubunmi Mabel

► Не любит друзей партнера

Когда на это есть объективные причины, тогда еще можно понять. Но когда партнер невзлюбил друзей просто так и задолго до знакомства с ними – выглядит очень странно. Хуже только, если при этом он еще и запрещает общаться с друзьями.

► Позволяет себе то, что запрещает партнеру

Например, парень сказал, что девушка не должна устраивать встречи с подругами, но сам каждые выходные отдыхает с друзьями. Несправедливо? Еще и как! Никто не имеет права даже что-то запрещать.

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► Постоянно акцент на своих действиях

Тиран помнит обо всех подарки и отпусках за его счет. И, в случае чего, он моментально выдать перечень со всеми чеками, чтобы убедить, насколько партнер для него важен. Что выглядит так, будто это подкуп.