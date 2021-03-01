Для людини великою небезпекою є, як явна, так і прихована агресія. Аби на неї не натрапити, потрібно вміти визначати, коли партнер маніпулює та намагається принизити.

► "Роблю це виключно заради тебе"

Це приємно, проте не варто на цьому акцентувати. Партнер і так розуміє, що його половинка інколи докладає великі зусилля, аби зробити приємно. Після такої фрази може залишитися тільки осад та відчуття, що усе було зроблено тільки з примусу.

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► "Наче я тобі колись брехав"

Сподіваємося, що цього насправді не було. Проте навіщо тоді на цьому так акцентувати? Якщо партнер чесний, це й так зрозуміло та відчутно. Якщо ні, то такою фразою буде постійно присипати пильність.

► "Я від тебе такого не чекав"

Бувають ситуації, коли закохані буквально шокують одне одного. Проте, якщо це здивування відбувається через очікування конкретної поведінки й не сприйняття реального партнера, варто задуматися, чи потрібні з ним відносини? Чи краще знайти людину, яка буде нормально сприймати рішення партнера?



Не ті очікування від партнера / Фото Her Way

► "Взагалі не знаю, чому я тобі сподобався"

На це є декілька пояснень. По-перше, людина невпевнена в собі, тому не розуміє, як взагалі на неї подивилася. Тут скорше потрібно до психолога

По-друге, партнер напрошується на комплімент, а це вже маніпуляція. По-третє, шукає привід, щоб сказати, що ви не пара. Проте так й не зміг сказати про це прямо.

► "Вивести мене з рівноваги вдається тільки тобі"

Переважно людина "виходить із себе" в тих ситуаціях, коли торкнулися її почуттів або порушили плани. Проте в першому випадку це можна повідомити більш м'яко, а в другому спробувати розв'язати проблему без звинувачень.



Вивести з рівноваги / Фото Marriage.com

► "Це не моя справа, але..."

Це найгірша фраза, яку часто намагаються видати за турботу, хвилювання або допомогу. Якщо це дійсно не справа партнера чи друзів, нехай і не намагаються давати поради. Якщо ж дійсно мають щось, що допоможе, то краще говорити прямо.

► "Сперечаємося, що я люблю тебе сильніше"

По-перше, це дитячий садок. По-друге, у кожної людини свій діапазон любові, тому мірятися почуттями жорстоко. По-третє, що буде, якщо партнер любить сильніше? Нехай краще демонструє це справою.

► "Ти ж знаєш мій характер"

Безумовно, партнера потрібно приймати таким, який він є. Проте це не привід терпіти будь-які його витівки через характер або темперамент. У всього є своя межа. Якщо є відчуття, що терпіння вже досягнуло цієї межі, час кардинально розв'язувати цю проблему.

► "Не чіпляйся до слів"

А що робити, якщо очевидно, що партнер обманює? Тоді доводиться ловити його на словах і виводити на відверту розмову. В інших ситуаціях ця фраза взагалі не доречна.

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► "Мені завжди подобалися своєрідні дівчата"

Такі слова або свідчать про психічний розлад хлопця, або про те, що він хотів непомітно принизити. Інакше що значить це його "своєрідні": неврівноважені, сильні або занадто чутливі? В цьому випадку потрібно розбиратися.