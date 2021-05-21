Свидание Лиззи с новым знакомым происходило вдоль реки, куда парень пришел со своей собакой. Сначала все происходило довольно стандартно, однако в какой-то момент домашний любимец неожиданно прыгнул в воду и оказалось, что до этого "собака никогда не видела воды".

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Девушка вспомнила, что парень начал махать руками и кричать на своего пса, пока тот барахтался в реке. Девушке пришлось самой прыгнуть в воду, что доходила ей до пояса, и попытаться вытянуть собаку на берег. В это время хозяин только делал неуместные комментарии о том, как девушке правильнее ее схватить.

Лиззи удалось спасти животное, однако она сразу попросила парня отвезти ее домой. Всю дорогу они ехали в неудобной тишине. Оказавшись в квартире, девушка записала видео о том, как выглядит ее одежду после "плохого свидания".

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Британка отметила, что парень написал ей через 2 часа после всиречи и спросил, все хорошо. Однако Лиззи была "слишком травмирована", чтобы отвечать. Друзья британки до сих пор смеются, утверждая, что только она могла попасть в подобную ситуацию.

Смотрите видео: как Лиззи выглядела после свидания