Идеал красоты очень изменчив

В современном мире онлайн-знакомства – распространенный способ встретить будущую жену или мужа.

Интересно Неудачные отношения: почему люди их не завершают, а продолжают

Согласно исследованиям, привлекательность лица зависит от фото, которое мы видели раньше в приложении. Если оно показалось симпатичным, то и фотография следующего пользователя будет выглядеть привлекательной. То есть, если ваше лицо оказывается среди многих тщательно отобранных фотографий других людей, это только вам на пользу.



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К тому же в мобильных приложениях для знакомства просмотр профилей происходит очень быстро. Срабатывает эффект "беглого взгляда", то есть чем меньше мы рассматриваем лицо, тем более привлекательным оно нам кажется.

Как объясняют ученые, это заставляет присмотреться к фото внимательнее и не пропустить свою потенциальную пару.

Не всегда противоположности притягиваются

Некоторые черты личности являются преимуществом для отношений, независимо от того, имеют ли их оба партнера или только один. Это доброжелательность и низкий уровень нейротизма.

Для других черт характера важным оказывается их комбинация в партнерах. Например, тревожные личности со страхом быть брошенными получают больше удовольствия от отношений с партнером с похожим характером.

Кроме этого, для отношений важно, если оба партнера будут или жаворонками, или совами.

Одинаковый режим / Фото GettyImages

Но не всегда отражение определенных собственных черт во второй половинке способствует отношениям. Например, это касается такой черты как добросовестность.

Если только один партнер дисциплинированный и предпочитает планирование, а не спонтанное поведение, то на отношениях это сказывается хорошо. Такая пара компенсирует недостатки друг друга.

Брак не всегда делает счастливее

Пары, которые хорошо подходят друг другу, обычно впоследствии женятся. Но что это означает для вашего удовольствия от жизни? Исследования показывают, что брак меняет характер человека.

Брак меняет людей / Фото CBHS Corporate Health

Четырехлетнее наблюдение за более 15 тысячами немцев показало, что после свадьбы люди становились менее открытым к опыту и менее коммуникабельны.

С другой стороны, женатые участники опроса отмечали, что у них улучшились навыки самоконтроля и они научились больше прощать, что, очевидно, является важными чертами для длительных отношений.

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Что касается высокомерия супружеских пар, этот эффект действительно существует и связан с тем, что молодожены считают себя счастливее своих холостых друзей, по крайней мере некоторое время. Удовлетворение жизнью у многих людей повышается после брака, но за несколько лет, как правило, возвращается на прежний уровень.